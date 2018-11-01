2018-11-01T13:15:21+03:00
Общество

Большинство россиян уверены в утечке своих данных из соцсетей

ВЦИОМ узнал мнение жителей страны об использовании их персональной информации третьими лицами
Алена Басавина
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Социальными сетями в России пользуется 62%Социальными сетями в России пользуется 62%Фото: Анастасия Осипова
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Значительная часть опрошенных негативно относится к утечке своих данных из соцсетей. Однако это не останавливает россиян регулярно публиковать информацию о себе в интернете.

По данным ВЦИОМ, социальными сетями в России пользуется 62%. Ежедневно заглядывают во Вконтакте, Одноклассники или Facebook 41% опрошенных. Еще 14% респондентов пользуются ими только раз в неделю, а 4% - несколько раз в месяц. В основном страницы социальных сетей просматривают молодые люди от 18 до 24 лет.

Почти половина пользователей (47%) за последний год размещала о себе какую-либо информацию. Они «лайкали» понравившиеся посты (85%), размещали фото и видео (67%), комментировали информацию других пользователей (56%) и публиковали собственные тексты (23%).

Опрос показал, что большая часть россиян (55%) верят в утечку своих данных третьим лицам и негативно к ней относятся. Обратное мнение высказывают 34% опрошенных. При этом каждый второй (52%) уверен, что это не несет никакой угрозы.

«Несмотря на то, что пользование интернетом приобрело фактически массовых характер за исключением старших возрастных групп, для большинства населения угроза столкновения в этой реальности с противоправными действиями в отношении себя или близких пока в большинстве случаев носит гипотетический характер и в значительной мере слабо рефлексируется», - прокомментировал результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

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