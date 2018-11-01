В Роскосмосе заявили, что авария "Союза-ФГ" произошла из-за ошибки при сборке ракеты на космодроме

1 Нояб. 13:04 2018-11-01T13:04:48+03:00

Чтобы исключить подобные проблемы, госкорпорация пересоберет две ракеты "Союз"

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На пресс-конференции в четверг, 1 ноября, глава аварийной комиссии замдиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов заявил, что авария "Союза-ФГ" произошла из-за ошибки при сборке ракеты на Байконуре. Датчик разделения первой и второй ступени ракеты был деформирован.

"Причиной нештатного разделения - явилось неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока "Д" из-за деформации штока датчика контакта разделения, допущенной при сборке "пакета" на космодроме Байконур", - сказал Скоробогатов.

Он отметил, что такие выводы подтверждены документально, причем возможность деформации датчика на заводе-изготовителе исключен.

"Однозначно установили, что место, где это могло быть - это на космодроме "Байконур. Разбираться, кто будет наказан, кто виноват, не входило в задачи аварийной комиссии", - добавил специалист.

По его словам, для исключения подобных проблем в будущем госкорпорация пересоберет две ракеты "Союз".

Напомним, 11 октября произошла авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" спустя несколько минут после старта с космодрома Байконур. Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали.