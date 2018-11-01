2018-11-01T14:54:34+03:00
Звезды

В Москве избит актер Даниил Страхов

Неизвестные кинулись с кулаками на артиста, известного по сериалам «Бедная Настя» и «Бригада»
Алена Басавина
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Актер сделал замечание компании молодых людей, за что был сильно избитАктер сделал замечание компании молодых людей, за что был сильно избитФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Инцидент с участием актера Даниила Страхова произошел вечером 31 октября. Актер сделал замечание компании молодых людей, за что был сильно избит.

По данным Пятого канала, Страхов хотел вразумить юношей, куривших под окнами его квартиры. Замечания ребятам не понравились, поэтому словесная перепалка переросла в драку.

Избив артиста хулиганы удалились. Пострадавшему пришлось обратиться к медикам и полицейским. Со множественными травмами он был госпитализирован.

Отметим, что позже худрук театра на Малой Бронной Сергей Голомазов опроверг сообщения о драке:

"Был конфликт, но никакой драки не было, актер не пострадал. Сейчас он на гастролях в Нижнем Новгороде", – сообщил он сетевому изданию m24.ru.

Напомним, что Даниил Страхов — 42-летний актер театра и кино, лауреат премии Правительства РФ. Популярность получил благодаря роли пианиста в сериале «Бригада» и барона в «Бедной Насте».

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