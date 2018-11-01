2018-11-01T13:51:48+03:00
Политика

В Кремле заявили, что взаимодействия РФ и Кубы не имеют отношения к обострениям с Западом

Страны всегда стремились к сотрудничеству, вне зависимости от исторических моментов
Сакина НУРИЕВА
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что взаимодействия РФ и Кубы не имеют отношения к обострениям с ЗападомПресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что взаимодействия РФ и Кубы не имеют отношения к обострениям с ЗападомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что взаимодействие между РФ и Кубой не имеют отношения к обострениям отношений Кремля с Западом.

Песков отметил, что Россия всегда дорожила сотрудничеством с Кубой. Активизация отношений Москвы и Гаваны не связаны с каким-то определенным моментом, к примеру, холодной войной, это "постоянная составляющая внешней политики России".

Пресс-секретарь президента отметил, что "у России традиционные и очень давние отношения дружбы и сотрудничества с Кубой, и Россия намерена продолжать эти отношения и делать все возможное для (их) развития".

Кроме того, РФ намерена увеличить рост объема торгово-экономического сотрудничества с Кубой. При этом Песков отметил, что диалог между странами включает полную взаимность, "это обоюдное стремление к всестороннему развитию отношений".

Отметим, что председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес начинает официальный визит в Россию 1 ноября.

Ранее kp.ru сообщал, что 2 ноября в Москве состоится встреча лидеров России и Кубы президента Владимира Путина и председателя Государственного совета и Совета министров Республики Кубы Мигеля Диас-Канель Бермудеса.

В пресс-службе президента сообщали, что на встрече "планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего углубления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах, а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".

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