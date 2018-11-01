Депутат Верховной рады сравнил Украину с аквариумной рыбкой

1 Нояб. 13:54 2018-11-01T13:54:48+03:00

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Внефракционный депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что его страна похожа на аквариумную рыбку, так как живет одним днем.

«Последние 27 лет принцип гуппи, аквариумной рыбки, — живем сегодняшним днем. Если в Китае вы спросите, как будет жить Китай, они скажут: на 30 лет мы понимаем, на 60 распланировали, на 90 лет — будем стараться выполнять план», - заявил Береза в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что долгосрочная стратегия развития есть у США и Германии, «и только в Украине мы живем от сегодня до завтра».

По словам парламентария, стране нужен новый общественный договор, так как в настоящее время гражданам разрешают не платить налоги, а руководство "тихонечко" ворует.

Напомним, что экономика Украины находится в упадке после 2014 года. В стране проводят экономические реформы, берут кредиты у Международного валютного фонда, при этом тарифы ЖКХ увеличиваются, а зарплаты и пенсии не растут.