Великобритания легализовала марихуану

1 Нояб. 14:13 2018-11-01T14:13:19+03:00

Купить марихуану в Великобритании можно только по рецепту Фото: REUTERS

С 1 ноября наркотическое вещество можно будет купить и употребить только в медицинских целях

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Приобрести лекарственную марихуану жители Великобритании смогут исключительно по рецепту.

Как сообщает издание BBC, выписывать каннабис медицинский персонал будет только в том случае, если другие лекарственные препараты окажутся неэффективными.

Лечение марихуаной будет в первую очередь назначаться детям с тяжелыми формами эпилепсии, взрослым с тошнотой и рвотой от химиотерапии, а также больным рассеянным склерозом.

Принимать марихуану больные смогут в виде таблеток, капсул и масел. Курение каннабиса останется под запретом.

Отметим, что на легализацию медицинской марихуаны власти Великобритании пошли после громкой истории с Билли Колдуэллом и Альфи Дингли, страдающими тяжелыми формами эпилепсии.

Мать Альфи хотела добиться у министерства внутренних дел лицензии на покупку масла марихуаны, которое помогает ее ребенку облегчить страдания. Но женщина получила отказ.

Мама Билли попыталась провести масло из Канады, однако его отобрали в аэропорту Хитроу. Теперь родители больных ребят смогут легально купить необходимые лекарства.

Напомним, что ранее употребление наркотического вещества в медицинских целях было разрешено в Канаде и Уругвае.