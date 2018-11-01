2018-11-01T14:22:10+03:00
Политика

Путин: вмешательство в церковную жизнь на постсоветском пространстве чревато серьезными последствиям

По словам президента РФ, к такой же ситуации может привести использование на постсоветском пространстве пещерного национализма и русофобии [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что вмешательство в церковную жизнь на постсоветском пространстве чревато серьезными последствиями.

«Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками», - рассказал Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

Путин выступил с речью на Всемирном русском народном соборе в Москве.

Он отметил, что целью такой деятельности является разобщение народов, которые можно будет использовать в интересах тех, кто это делает.

«Цель - создать разного рода безликие протектораты, ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах», - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что такая деятельность проводится в разных районах мира, среди которых — страны бывшего СССР.

«При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь», - добавил президент РФ.

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