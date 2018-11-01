Путин: вмешательство в церковную жизнь на постсоветском пространстве чревато серьезными последствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что вмешательство в церковную жизнь на постсоветском пространстве чревато серьезными последствиями.
«Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками», - рассказал Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.
Путин выступил с речью на Всемирном русском народном соборе в Москве.
Он отметил, что целью такой деятельности является разобщение народов, которые можно будет использовать в интересах тех, кто это делает.
«Цель - создать разного рода безликие протектораты, ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах», - отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что такая деятельность проводится в разных районах мира, среди которых — страны бывшего СССР.
«При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь», - добавил президент РФ.