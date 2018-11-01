Путин: голос России в будущем будет звучать достойно и уверенно

1 Нояб. 14:36 2018-11-01T14:37:19+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 1 ноября, на пленарном заседании Всемирного русского народного собора, выразил уверенность в том, что голос России в будущем будет звучать «достойно и уверенно». Как заметил глава государства, это предопределено «нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и самой историей нашей страны».

«Сейчас решается, каким будет мир будущего, будет ли это мир кулачного права или мир диалога? В одном не сомневаюсь - голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно», - сказал Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что влияние тех или иных государств в мире будет зависеть не только от их экономического развития, но и от научного, культурного и духовного потенциала.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 1 ноября, в Государственном Кремлевском дворце прошло пленарное заседание Всемирного русского народного собора. Этот форум был посвящен 25-летию образования организации.