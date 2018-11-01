2018-11-01T14:37:19+03:00
Политика

Путин: голос России в будущем будет звучать достойно и уверенно

Президент РФ в четверг выступил на пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments33
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 1 ноября, на пленарном заседании Всемирного русского народного собора, выразил уверенность в том, что голос России в будущем будет звучать «достойно и уверенно». Как заметил глава государства, это предопределено «нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и самой историей нашей страны».

«Сейчас решается, каким будет мир будущего, будет ли это мир кулачного права или мир диалога? В одном не сомневаюсь - голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно», - сказал Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что влияние тех или иных государств в мире будет зависеть не только от их экономического развития, но и от научного, культурного и духовного потенциала.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 1 ноября, в Государственном Кремлевском дворце прошло пленарное заседание Всемирного русского народного собора. Этот форум был посвящен 25-летию образования организации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дюнкерке проводится полицейская спецоперация из-за угрозы взрыва
Глава Минприроды РФ пригрозил временно ограничить экспорт древесины в Китай
Матвиенко посетит Кубу с официальным визитом по приглашению Мигель Диас-Канеля
Захарова пошутила про роль «русских хакеров» на выборах в американский парламент
Россия будет поставлять гранатометы на Филиппины
КНДР и Южная Корея обменяются друг с другом информацие об инфекционных заболеваниях
Могерини считает, что санкции против России сохранятся
Глава СК поручил оценить действия сотрудников колонии, где член банды Цапков ел крабов и шашлыки
Ученые уверяют, что кофе предотвращает развитие болезни Паркинсона
Песков прокомментировал планируемый пакет санкций со стороны США
Госдума ужесточила наказание за подделку документов
Ученые выявили причину аномалий развития у древних людей