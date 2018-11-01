2018-11-01T14:41:43+03:00
Политика

Прокурорам России поручили усилить контроль за дознанием

Генпрокурор Юрий Чайка призвал подчиненных разобраться с нарушениями органов предварительного следствия
Алена Басавина
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Юрий Чайка поручил прокурорам усилить надзор за дознанием и предварительным следствиемЮрий Чайка поручил прокурорам усилить надзор за дознанием и предварительным следствиемФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Генпрокуратура обозначила наиболее проблемные сферы в работе российских правоохранительных органов. Ими оказались предварительное следствие и дознание.

Такую позицию высказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на ведомственном видеосервисе «Эфир». Он рассказал, что Юрий Чайка уже распорядился усилить контроль за указанной деятельностью.

«Генпрокурор Юрий Чайка издал указание об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания. В этом указании акцентировано внимание на более актуальных направлениях работы прокуроров, определены конкретные меры для того, чтобы улучшить состояние законности", - пояснил Александр Куренной.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ указал, что с начала года сотрудники полиции совершили 576 тысяч нарушений в отделах предварительного следствия и дознания. В аналогичном периоде 2017 года их было 662 тысячи.

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