Бензин заморозили: топливо не будет дорожать до конца 2018 года

1 Нояб. 14:41 2018-11-01T14:42:21+03:00

Цены на бензин не будут расти до конца года Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство РФ и нефтяники договорились, что цены останутся на уровне тех, что были в июне

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Автомобилисты могут выдохнуть. Цены на бензин не будут расти, по крайней мере, до конца 2018 года.

Переговоры были жесткие, но правительству РФ и нефтяникам удалось найти компромисс: цены сохранятся на уровне тех, что были в июне.

Антимонопольщики, представители Минэнерго, нефтекомпаний и независимых НПЗ договорились, что оптовые поставки нефтепродуктов на внутренний рынок останутся на уровне цены и объемов, зафиксированных в июне 2018-го.

Нефтяные магнаты долго сопротивлялись, мотивируя тем, что они недополучают доход от таких поставок. Мол, на экспорт продавать гораздо выгоднее. И за последнюю неделю стоимость топлива на российских заправках пошла вверх. Тогда глава Правительства Дмитрий Медведев пригрозит нефтяникам, что введут заградительные пошлины на нефтепродукты, если те не стабилизируют цены в России.

- В «нашей нефтяной стране» цены должны расти не выше инфляции, - отметил вице-премьер Дмитрий Козак. - И разговоры о недополучении доходов не принимаются.

Нефтяникам пришлось пойти на уступки. Соглашение вступает в силу с 1 ноября и будет действовать до 31 марта 2019. При этом Дмитрий Козак отметил, что его могут продлить и в дальнейшем.

Некоторые эксперты опасаются, что такие жесткие меры обернутся дефицитом топлива в стране.

- Если правительство хочет, чтобы нефтяникапм было выгодно продавать топливо на внутреннем рынке, надо снижать акциз на его продажу и повысить экспортную пошлину, - цитирует газета «Известия» гендиректора Института национальной энергетики Сергея Правосудова.

Ну а пока правительство поручило Роспотребнадзору и налоговикам усилить контроль за тем, как нефтяники будут соблюдать соглашение по поставкам топлива на заправки.