Президент Молдавии назвал прорывной встречу с Путиным

1 Нояб. 15:04 2018-11-01T15:05:06+03:00

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Президент Молдавии Игорь Додон поделился с журналистами своим мнением о состоявшихся в минувшую среду, 31 октября, переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Так, он назвал эту встречу прорывной.

«Это мой второй официальный визит в Россию. Он носит прорывной характер в первую очередь благодаря тем решениям, которые мы сегодня приняли», - сказал политик в интервью ТАСС.

В частности, по словам Додона, на встрече было принято решение о временной отмене пошлин на экспорт ряда товаров в Россию. При этом глава Молдавии уточнил, что с 1 января 2019 года на полгода перестанут действовать пошлины на овощи, фрукты, плодоовощные консервы и винодельческую продукцию.

Также, как выяснилось, в ходе переговоров лидеры договорились об амнистии молдавских граждан по миграционным статьям законодательства РФ. Кроме того, Путин пообещал рассмотреть просьбу Додона об увеличении количество бюджетных мест для молодых людей из Молдавии, которые хотят учиться в России.