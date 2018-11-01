Ляшко с иронией ответил на попадание под санкции России

1 Нояб. 15:12 2018-11-01T15:12:59+03:00

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации президентского указа в ответ на санкции Украины

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко с иронией ответил на попадание в санкционный список России.

«Я просто не знаю, как дальше жить после того, как Россия наложила на меня суровые санкции. Они заблокируют все мои счета в России, арестуют всё моё имущество в России, запретят переводы мне из России. Но пусть для начала всё это найдут!» — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в четверг, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации указа президента страны Владимира Путина в ответ на санкции Украины.

В санкционный список внесены глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также Ляшко и другие украинские политики и высокопоставленные чиновники.