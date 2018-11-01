Минкультуры РФ объяснило ситуацию с прокатом фильма «Хантер Киллер»

1 Нояб. 15:26 2018-11-01T15:30:12+03:00

Как заявили в ведомстве, прокатное удостоверение не было выдано из-за неправильного пакета документов

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Министерство культуры РФ объяснило отказ в прокате фильма «Хантер Киллер», повествующего о спасении президента России американскими подводниками. Как заявил замглавы Минкульта Павел Степанов, ведомство не выдало прокатное удостоверение из-за неправильного пакета документов.

«Есть замечания к тому пакету документов, которые были предоставлены. Вчера департамент отправил соответствующее письмо прокатчику. Просто надо все документы предоставлять в надлежащем виде, они на сегодняшний день в надлежащем виде не представлены», - сказал Степанов «Интерфаксу».

А в пресс-службе Минкультуры рассказали, что все проблемы возникли «в связи с отсутствием отметки о сдаче фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд (ГФФ) России». При этом там пояснили, что прокатчик сдал копию фильма в ГФФ еще 24 сентября, однако она оказалась ненадлежащего качества, а второй жесткий диск поступил только 30 октября. «Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение», - сказали в пресс-службе Минкульта ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Донована Марша «Хантер Киллер». Картина с Джерардом Батлером в главной роли должна была выйти в российский прокат 1 ноября.