Климкин назвал российские санкции попыткой повлиять на выборы на Украине

1 Нояб. 15:35 2018-11-01T16:09:04+03:00

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Глава украинского МИД Павел Климкин считает введение Россией ответных экономических санкций против Киева попыткой повлиять на Украину перед президентскими выборами.

"Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер", — написал глава украинского МИД на своей странице в Тwitter.

Выборы президента пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. В Киеве уже не раз обвиняли Россию во вмешательстве в них через социальные сети. Москва всячески опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах против Украины.

Санкции были введены в отношении 322 граждан и 68 компаний из незалежной.

Среди них оказались лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сын Порошенко Алексей, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и другие лица.

22 октября текущего года президент России Владимир Путин подписал указ президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".