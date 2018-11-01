Климкин назвал российские санкции попыткой повлиять на выборы на Украине
Глава украинского МИД Павел Климкин считает введение Россией ответных экономических санкций против Киева попыткой повлиять на Украину перед президентскими выборами.
"Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер", — написал глава украинского МИД на своей странице в Тwitter.
Выборы президента пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. В Киеве уже не раз обвиняли Россию во вмешательстве в них через социальные сети. Москва всячески опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах против Украины.
Санкции были введены в отношении 322 граждан и 68 компаний из незалежной.
Среди них оказались лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сын Порошенко Алексей, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и другие лица.
22 октября текущего года президент России Владимир Путин подписал указ президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".