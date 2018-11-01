В ЛНР заявили, что Киев перебросил к линии разграничения запрещенную артиллерию

1 Нояб. 15:40 2018-11-01T15:40:38+03:00

По словам официального представителя народной милиции ЛНР, железнодорожный эшелон с вооружением прибыл на станцию Рубежное

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Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил о прибытии железнодорожного эшелона украинских силовиков с артиллерией, запрещенной минскими соглашениями.

"На железнодорожную станцию Рубежное прибыл очередной эшелон с вооружением и военной техникой в составе восемнадцати единиц 152-мм самоходных гаубиц "Мста-Б", пяти единиц БРДМ-2 и 12 единиц автомобильной техники типа ЗИЛ и УРАЛ", — сказал Марочко.

Он отметил, что прибытие вооружение в Донбасс сигнализирует о том, что Киев не собирается решать конфликт мирным способом, передает РИА Новости.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По информации ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.