В ЛНР заявили, что Киев перебросил к линии разграничения запрещенную артиллерию
Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил о прибытии железнодорожного эшелона украинских силовиков с артиллерией, запрещенной минскими соглашениями.
"На железнодорожную станцию Рубежное прибыл очередной эшелон с вооружением и военной техникой в составе восемнадцати единиц 152-мм самоходных гаубиц "Мста-Б", пяти единиц БРДМ-2 и 12 единиц автомобильной техники типа ЗИЛ и УРАЛ", — сказал Марочко.
Он отметил, что прибытие вооружение в Донбасс сигнализирует о том, что Киев не собирается решать конфликт мирным способом, передает РИА Новости.
Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По информации ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.