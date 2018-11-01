«Петелинку» оштрафовали на 700 тысяч рублей за сальмонеллу в курятине

1 Нояб. 15:56 2018-11-01T15:56:32+03:00

"Пителинская птицефабрика" заплатит за нарушения 700 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Нарушения, выявленные Россельхознадзором, обошлись «Петелинской птицефабрике» в 700 тысяч рублей. Штраф помог предприятию из группы «Черкизово» избежать приостановки деятельности.

Решение о штрафе за нарушения по иску Россельхознадзора вынес 1 ноября 2018 года Арбитражный суд Московской области, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в октябре надзорное ведомство обнаружило сальмонеллу в продукции «Петелинской птицефабрики». Управление обратилось в суд с требованием о приостановке работы завода на 90 суток или о наложении штрафа до 1 миллиона рублей.

Позже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел встречу с гендиректором "Черкизово" Сергеем Михайловым. Тогда они приняли решение урегулировать претензии к «Петелинке» в рабочем порядке.