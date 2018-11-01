Песков заявил, что ДНР и ЛНР должны сами отреагировать на предложение Минска по выборам

1 Нояб. 15:54 2018-11-01T15:54:02+03:00

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Донецкая и Луганская народные республики должны сами отреагировать на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко взять под контроль российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые в первую очередь должны сами определить тот режим контроля, который они бы посчитали уместным и возможным. Это решение руководства этих двух республик", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин ранее инициативу по контролю границы не обсуждали.

"Насколько я понимаю, эта инициатива не обсуждалась и собственно, какой-либо позиции со стороны заинтересованных стран мы не знаем", - уточнил он.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности взять под контроль российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в ДНР и ЛНР.