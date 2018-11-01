Парламент Армении вновь не выбрал Пашиняна на пост премьер-министра

1 Нояб. 16:17 2018-11-01T16:17:31+03:00

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Депутаты Национального Собрания Армении на специальном заседании повторно отклонили кандидатуру единственного кандидата Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

По закону это привело к автоматическому роспуску Национального собрания.

"Парламент Армении распущен силой закона. Поздравляю", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Напомним, 16 октября премьер Армении Никол Пашинян оставил пост премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Первый этап выборов был проведен 24 октября. Тогда единственного кандидата на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняа также не избрали.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства парламент обязан в течение семи дней выдвинуть нового кандидата на пост премьера. В случае, если фракции вновь не избирают премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы.

Если премьера не избирают во второй раз, то Национальное Собрание распускается силой закона, проводятся внеочередные выборы законодательного органа.

Переизбрание проходит не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем 45 дней после роспуска парламента.

День выборов назначает президент страны после роспуска парламента. Никол Пашинян ранее сообщал, что они пройдут 9 декабря.