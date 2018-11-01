2018-11-01T16:57:27+03:00
Общество

Роспотребнадзор расследует причину вспышки гепатита А в академии «Спартак»

Надзорное ведомство возбудило дело в отношении спортивного детского учреждения из-за распространения инфекционного заболевания
Алена Басавина
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Роспотребнадзор выявил гепатит А в академии "Спартак"Роспотребнадзор выявил гепатит А в академии "Спартак"Фото: Инна БУЛАТОВА
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Специалисты Роспотребнадзора приступили к расследованию причин распространения гепатита А среди детей в частном учреждении дополнительного образования «Академия Спартак».

По данным пресс-службы ведомства, в учреждении уже провели медицинский осмотр и забор материала у всех детей и сотрудников для проведения исследований.

В академии на 35 дней ввели карантин для заболевших и организовали проведение профилактических прививок против гепатита А.

Известно, что также были закрыты и опечатаны столовая и интернат. Материалы проверки столовой, в которой нашли нарушения, переданы в суд.

На данный момент расследование в академии продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

Стоит сказать, что гепатит А (желтуха) — это острая вирусная инфекционная болезнь, симптомами которой являются общее недомогание, повышенная утомляемость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, желтушность кожи и глазных яблок. Передается фекально-оральным, водным, пищевым и контактно-бытовыми путями.

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