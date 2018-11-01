Джош Уайтхаус исполнит главную роль в приквеле «Игры престолов»

1 Нояб. 17:04 2018-11-01T17:04:47+03:00

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Джош Уайтхаус, модель бренда Burberry и звезда сериала «Полдарк», сыграет главную мужскую роль в приквеле «Игры престолов». Об этом сообщило британское издание Independent.

Также сообщается, что главную женскую роль исполнит Наоми Уотс, английская актриса, известная по роли Рейчел Келлер в фильме «Звонок». Съемки «Долгой ночи» (название приквела) начнутся в 2019 году. В это же время в прокат выйдет 8 сезон оригинального сериала. Но ни один персонаж или актер оригинальной «Игры престолов» в приквеле не появится. По предварительным данным фильм должен выйти в прокат в 2020 году.

Известно, что сюжет приквела расскажет о событиях, происходивших за тысячу лет до «Игры престолов». Как и в оригинальном сериале, главным будет будет противостояние людей и Иных, вторгшихся с севера.

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