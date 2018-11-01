В Египте нашли пандус для строительства пирамид

1 Нояб. 17:56 2018-11-01T18:48:20+03:00

Ранее ученым не было точно известно, как египтяне поднимали тяжелые алебастровые блоки на строительную площадку

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Ученым удалось раскрыть тайну строительства египетских пирамид. Так, в одном из алебастровых карьеров близ города Луксор археологи обнаружили устройство, которое могло использоваться для перемещения огромных каменных блоков.

Как стало известно, это устройство состоит из центральной рампы, по обе стороны которой находятся лестницы и многочисленные отверстия для деревянных столбов. По мнению ученых, вокруг этих столбов обматывали жгуты, концы которых привязывали к специальным деревянным «саням». Предполагается, что на эти сани закрепляли камень, после чего рабочие тянули за жгуты и постепенно поднимали блок.

Возраст находки оценили приблизительно в 4,5 тысячи лет, пишет Luxor Times.

Стоит отметить, что ранее специалистам не было точно известно, как египтяне поднимали тяжелые алебастровые блоки на строительную площадку, однако гипотеза о рампах существует уже давно.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее секрет строительства египетских пирамид раскрыл древний папирус. В сентябре прошлого года появилась информация о том, что археологи обнаружили дневник одного из «прорабов», возводивших Великую пирамиду Хеопса, и подтверждение его свидетельств.