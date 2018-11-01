В США автомобиль протаранил остановку школьного автобуса
В четверг, 1 ноября, ЧП случилось в городе Тампа, расположенном в американском штате Флорида. Там автомобиль на большой скорости врезался в остановку школьного автобуса, на которой в тот момент стояли дети.
По некоторым данным, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе трое детей в возрасте от шести до 12 лет. Причем состояние одного пострадавшего ребенка врачи оценивают как тяжелое, сообщает телеканал ABC News.
Что касается водителя, то он не пытался скрыться и сразу был задержан прибывшими на место происшествия полицейскими.
Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в США. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае автомобиль протаранил ресторан в американском городе Бессемер-Сити (штат Северная Каролина). Тогда один человек погиб, и еще четверо пострадали.