2018-11-01T20:10:49+03:00
В мире

В США автомобиль протаранил остановку школьного автобуса

В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей
Дарья ИВАШКИНА
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ЧП случилось в городе Тампа, расположенном в американском штате ФлоридаЧП случилось в городе Тампа, расположенном в американском штате ФлоридаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 1 ноября, ЧП случилось в городе Тампа, расположенном в американском штате Флорида. Там автомобиль на большой скорости врезался в остановку школьного автобуса, на которой в тот момент стояли дети.

По некоторым данным, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе трое детей в возрасте от шести до 12 лет. Причем состояние одного пострадавшего ребенка врачи оценивают как тяжелое, сообщает телеканал ABC News.

Что касается водителя, то он не пытался скрыться и сразу был задержан прибывшими на место происшествия полицейскими.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в США. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае автомобиль протаранил ресторан в американском городе Бессемер-Сити (штат Северная Каролина). Тогда один человек погиб, и еще четверо пострадали.

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