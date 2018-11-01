Владимир Соловьев прокомментировал заявление Ефремова о «фантомных болях» России

1 Нояб. 21:22 2018-11-01T21:22:29+03:00

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Журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова актера Михаила Ефремова, диагностировавшего у России «фантомные боли». В частности, он заметил, что каждый человек в нашей стране имеет право на собственное видение происходящего. Однако, как подчеркнул телеведущий, кому-то это кажется «имперским мороком», а кому-то - возрождением России.

При этом Соловьев напомнил, что в 2014 году произошло воссоединение Крыма с РФ. «Если ему (Ефремову) это кажется фантомами, советую ему съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они», - сказал журналист в беседе с ФАН.

Также Владимир Соловьев предположил, что Михаил Ефремов хорошо знаком с состоянием морока, поскольку в своей жизни через многое прошел. Между тем телеведущий заверил, что считает Ефремова хорошим актером.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее артист в эфире украинского радио «Новое время» сравнил советский период с современной ситуацией в России. Так, он заявил, что с развалом СССР закончился «коммунистический морок». При этом на высказывание ведущего о том, что ситуация не изменилась, он сказал: «Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли».