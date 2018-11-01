Президент Армении подписал указ о роспуске парламента

1 Нояб. 22:10 2018-11-01T22:10:37+03:00

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В четверг, 1 ноября, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента. Дело в том, что ранее Национальное собрание страны повторно отклонило кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра и, согласно действующему в республике законодательству, должно было быть распущено.

Как отметили в пресс-службе армянского лидера, Саркисян также назначил дату проведения внеочередных парламентских выборов. Так, голосование запланировано на 9 декабря текущего года. «Президент Саркисян подписал указ о роспуске парламента силой закона и назначении даты внеочередных выборов - 9 декабря 2018 года. Указ вступает в силу на следующий день после его официального обнародования», - говорится на сайте главы Армении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 октября Никол Пашинян оставил пост премьер-министра Армении с целью роспуска парламента и организации досрочных выборов. При этом политик сразу объявил о том, что его уход носит формальный характер.