NASA возобновит совместные пилотируемые старты с Роскосмосом

2 Нояб. 01:01 2018-11-02T01:06:34+03:00

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NASA планирует возобновить совместные с “Роскомсмосом” пилотируемые полеты на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в американском космическом агентстве.

Предварительно старт запланирован на третье декабря, но окончательное решение будет принято по итогам анализа готовности корабля и экипажа к полету.

"NASA сформировало собственную команду, которая работает вместе с "Роскосмосом" над сбором информации о расследовании, чтобы предоставлять NASA сведения для решения о готовности к запуску", — цитирует РИА Новости слова представителя ведомства Шэрил Уорнер.

Она напомнила, что грузовой старт корабля "Прогресс" запланирован “Роскосмосом” на 16 ноября, а запуск экипажа, в состав которого войдет астронавт NASA Энн Макклэйн, – на 3 декабря. Но окончательное решение о запуске пока не принято.

Уорнер не стала прямо отвечать на вопрос, удовлетворена ли американская сторона данными, предоставленными российской стороной, о результатах расследования аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ”, которая произошла 11 октября. Представитель космического агентства США подчеркнула, что американская сторона тесно сотрудничает с Россией “над продвижением вперед планов по пилотируемому запуску".

Как писал сайт kp.ru, 1 ноября глава аварийной комиссии замдиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов заявил, что авария "Союза-ФГ" произошла из-за ошибки при сборке ракеты на Байконуре. Датчик разделения первой и второй ступени ракеты был деформирован.