Банк ВТБ выступил генеральным спонсором исторического сериала «Годунов»
На канале «Россия 1» начинается показ исторического фильма «Годунов»: первую серию самого ожидаемого проекта сезона можно будет увидеть 5 ноября в 21:00. Масштабная драма собрала звездный состав: в роли Бориса Годунова снялся Сергей Безруков, Марии Годуновой — Светлана Ходченкова, Ивана Грозного — Сергей Маковецкий, Малюты Скуратова — Виктор Сухоруков.
«Над всеми нами, конечно, довлеет пушкинский образ Годунова. Но мы не Пушкина снимали, a историческое кино. И консультировали нас серьезные историки», — рассказал Сергей Безруков.
Авторам удалось точно воссоздать русское Средневековье. Тысячи сшитых вручную костюмов и специально отстроенная Москва XVI века помогут зрителям погрузиться в атмосферу того времени. Генеральным спонсором сериала выступил банк ВТБ.