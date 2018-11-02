2018-11-02T01:26:05+03:00
Звезды

Банк ВТБ выступил генеральным спонсором исторического сериала «Годунов»

5 ноября на канале «Россия 1» состоится премьера самого ожидаемого телепроекта сезона
Ксения БОГДАНОВА
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В роли Бориса Годунова снялся Сергей Безруков, Марии Годуновой — Светлана Ходченкова. Фото: кадр из фильма «Годунов»В роли Бориса Годунова снялся Сергей Безруков, Марии Годуновой — Светлана Ходченкова. Фото: кадр из фильма «Годунов»
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На канале «Россия 1» начинается показ исторического фильма «Годунов»: первую серию самого ожидаемого проекта сезона можно будет увидеть 5 ноября в 21:00. Масштабная драма собрала звездный состав: в роли Бориса Годунова снялся Сергей Безруков, Марии Годуновой — Светлана Ходченкова, Ивана Грозного — Сергей Маковецкий, Малюты Скуратова — Виктор Сухоруков.

«Над всеми нами, конечно, довлеет пушкинский образ Годунова. Но мы не Пушкина снимали, a историческое кино. И консультировали нас серьезные историки», — рассказал Сергей Безруков.

Авторам удалось точно воссоздать русское Средневековье. Тысячи сшитых вручную костюмов и специально отстроенная Москва XVI века помогут зрителям погрузиться в атмосферу того времени. Генеральным спонсором сериала выступил банк ВТБ.

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