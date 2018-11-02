Помпео назвал сроки введения санкций в связи с убийством Хашкаджи

2 Нояб. 04:46 2018-11-02T04:47:17+03:00

Госсекретарь заверил, что Вашингтон не оставит без ответа гибель оппозиционного журналиста

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Вашингтон введет санкции в связи с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в течение нескольких недель, после сбора необходимой информации. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

“Мы рассматриваем введение санкций в отношении установленных к настоящему времени лиц, которые причастны к убийству. Нам потребуется, вероятно, еще несколько недель, прежде чем мы действительно сможем ввести эти санкции, но, думаю, мы сможем это сделать", - сказал он.

При этом госсекретарь добавил, что отношения США и Саудовской Аравии остаются “глубокими и долгосрочными”. Но убийство Джамаля Хашкаджи в генконсульстве СА в Турции “является неприемлемым", и Вашингтон не оставит это преступление без ответа, пишет ТАСС.

По словам Помпео, Эр-Рияд сотрудничает в проведении расследования обстоятельств смерти Хашкаджи с Анкарой.

"Мы продолжаем выяснять обстоятельства произошедшего. Мы сформируем собственное мнение по поводу того, кто должен понести ответственность за это убийство", -подчеркнул Помпео.

‍Как ранее сообщал сайт kp.ru, турецкая полиция считает, что убийцы растворили расчлененное тело саудовского журналиста в кислоте. Причем делали это либо на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где и был убит корреспондент, либо в расположенной по соседству резиденции генерального консула.

Напомним, Хашкаджи с 2017 года проживал в США. Он пропал 2 октября, после того, как вошел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле. А 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели корреспондента в диппредставительстве.