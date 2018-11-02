2018-11-02T04:47:17+03:00
Политика

Помпео назвал сроки введения санкций в связи с убийством Хашкаджи

Госсекретарь заверил, что Вашингтон не оставит без ответа гибель оппозиционного журналиста
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вашингтон введет санкции в связи с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в течение нескольких недель, после сбора необходимой информации. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

“Мы рассматриваем введение санкций в отношении установленных к настоящему времени лиц, которые причастны к убийству. Нам потребуется, вероятно, еще несколько недель, прежде чем мы действительно сможем ввести эти санкции, но, думаю, мы сможем это сделать", - сказал он.

При этом госсекретарь добавил, что отношения США и Саудовской Аравии остаются “глубокими и долгосрочными”. Но убийство Джамаля Хашкаджи в генконсульстве СА в Турции “является неприемлемым", и Вашингтон не оставит это преступление без ответа, пишет ТАСС.

По словам Помпео, Эр-Рияд сотрудничает в проведении расследования обстоятельств смерти Хашкаджи с Анкарой.

"Мы продолжаем выяснять обстоятельства произошедшего. Мы сформируем собственное мнение по поводу того, кто должен понести ответственность за это убийство", -подчеркнул Помпео.

‍Как ранее сообщал сайт kp.ru, турецкая полиция считает, что убийцы растворили расчлененное тело саудовского журналиста в кислоте. Причем делали это либо на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где и был убит корреспондент, либо в расположенной по соседству резиденции генерального консула.

Напомним, Хашкаджи с 2017 года проживал в США. Он пропал 2 октября, после того, как вошел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле. А 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели корреспондента в диппредставительстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдеп США: Разработка новых санкций против России займет время
Трамп снова обвинил Обаму в том, что Крым присоединился к России
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином
Россия потребовала обсудить в СБ ООН санкции против Пхеньяна
Ректору Московской духовной академии отказали во въезде на Украину
Генпрокурор США Сешнс по просьбе Трампа подал в отставку
Трамп подтвердил полноформатную встречу с Путиным на G20
СКР опубликовал видео с места жестокого убийства матери и ее 12-летнего ребенка
Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти
Комитет Госдумы поддержал законопроект о любительской рыбалке
Трамп призвал прекратить расследование по «российскому делу»
Четыре человека пострадали при жесткой посадке Boeing 747 в Канаде
В сети появился новый клип на песню The Beatles
Страховщикам разрешили не раскрывать подпавших под санкции акционеров
МЧС будет проверять торговые центры раз в два года
Европарламент обсудит отмену антироссийских санкций
Нефть Brent подешевела до $71,85 за баррель
Эксперты оценили уровень социального неравенства в России
Украина повторно выставит на продажу судно «Норд», снизив цену
В Монако предъявили обвинение миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву
РПЦ ответила на требование Порошенко покинуть Украину
Фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России
Генпрокурор Украины Луценко передал Порошенко прошение об отставке
Эдгар Запашный готовится к операции в Германии
Адвокат Цеповяза назвал фейком фотографии, где его клиент ест крабов в тюрьме
Москвичей предупредили о пробках из-за матча в Лужниках