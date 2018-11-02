2018-11-02T05:15:19+03:00
Политика

Трамп уверен, что предотвратил ядерную войну с КНДР

Президент США отметил, что у него сложились хорошие отношения с Ким Чен Ыном
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Мир находился бы уже в состоянии ядерной войны, если бы не усилия президента США Дональда Трампа по налаживанию контакта с северо-корейскими властями. Такое мнение высказал сам глава Белого дома, выступая 1 ноября перед своими сторонниками в Миссури.

“Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас все хорошо", - сказал он.

Трамп напомнил, что о своей встрече с председателем Рабочей партии КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, которая стала историческим событием, передает ТАСС.

Как писал сайт “КП”, 12 июня 2018 года Сингапуре прошла встреча Трампа и Ким Чен Ына. По итогам переговоров лидеры США и КНДР подписали всеобъемлющий документ. В нем Штаты гарантируют безопасность для Северной Кореи, а Ким Чен Ын подтверждает свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдеп США: Разработка новых санкций против России займет время
Трамп снова обвинил Обаму в том, что Крым присоединился к России
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином
Россия потребовала обсудить в СБ ООН санкции против Пхеньяна
Ректору Московской духовной академии отказали во въезде на Украину
Генпрокурор США Сешнс по просьбе Трампа подал в отставку
Трамп подтвердил полноформатную встречу с Путиным на G20
СКР опубликовал видео с места жестокого убийства матери и ее 12-летнего ребенка
Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти
Комитет Госдумы поддержал законопроект о любительской рыбалке
Трамп призвал прекратить расследование по «российскому делу»
Четыре человека пострадали при жесткой посадке Boeing 747 в Канаде
В сети появился новый клип на песню The Beatles
Страховщикам разрешили не раскрывать подпавших под санкции акционеров
МЧС будет проверять торговые центры раз в два года
Европарламент обсудит отмену антироссийских санкций
Нефть Brent подешевела до $71,85 за баррель
Эксперты оценили уровень социального неравенства в России
Украина повторно выставит на продажу судно «Норд», снизив цену
В Монако предъявили обвинение миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву
РПЦ ответила на требование Порошенко покинуть Украину
Фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России
Генпрокурор Украины Луценко передал Порошенко прошение об отставке
Эдгар Запашный готовится к операции в Германии
Адвокат Цеповяза назвал фейком фотографии, где его клиент ест крабов в тюрьме
Москвичей предупредили о пробках из-за матча в Лужниках