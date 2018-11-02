Трамп уверен, что предотвратил ядерную войну с КНДР

2 Нояб. 05:15 2018-11-02T05:15:19+03:00

Президент США отметил, что у него сложились хорошие отношения с Ким Чен Ыном

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Мир находился бы уже в состоянии ядерной войны, если бы не усилия президента США Дональда Трампа по налаживанию контакта с северо-корейскими властями. Такое мнение высказал сам глава Белого дома, выступая 1 ноября перед своими сторонниками в Миссури.

“Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас все хорошо", - сказал он.

Трамп напомнил, что о своей встрече с председателем Рабочей партии КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, которая стала историческим событием, передает ТАСС.

Как писал сайт “КП”, 12 июня 2018 года Сингапуре прошла встреча Трампа и Ким Чен Ына. По итогам переговоров лидеры США и КНДР подписали всеобъемлющий документ. В нем Штаты гарантируют безопасность для Северной Кореи, а Ким Чен Ын подтверждает свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.