2018-11-02T05:50:32+03:00
Звезды

Ридли Скотт снимет продолжение “Гладиатора”

Новый фильм расскажет о судьбе племянника императора Коммода
Юлия ДИВЕЕВА
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Режиссер Ридли Скотт и актер Рассел Кроу на съемках фильма "Гладиатор"Режиссер Ридли Скотт и актер Рассел Кроу на съемках фильма "Гладиатор"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный британский кинорежиссер Ридли Скотт планирует снять продолжение своего оскароносного фильма 2000 года “Гладиатор”. Проект находится на ранней стадии разработки.

Как передает журнал The Hollywood Reporter, картину выпустит голливудская киностудия Paramount. Пока в сценаристах значится С Питер Крэйг, который работал в двух частях "Голодных игр" и сейчас занимается сиквелом Top Gun.

Режиссер и его Scott Free Productions расскажут о событиях в Римской империи, происходивших после гибели Максимуса, которого сыграл Рассел Кроу. Главным героем в продолжении станет племянник императора Коммода .

Первый фильм заканчивается тем, что римский полководец, ставший гладиатором, спасает Люциуса и его мать Лусиллу от страшной судьбы, убивая Коммода на арене коллизея и умирает вслед за ним.

Издание отмечает, что компания DreamWorks, снявшая оригинального “Гладиатора”, заработала на нем 460 миллионов долларов совместно с Universal, занимавшейся международной дистрибуцией.

Напомним, “Гладиатор” был номинирован на 12 “Оскаров” и получил пять из них, в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль.

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