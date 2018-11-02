2018-11-02T06:36:11+03:00
Общество

Сотрудники Google провели демонстрации против сексуальных домогательств

Митингующие потребовали от руководства изменить политику в отношении топ-менеджеров, обвиненных в неподобающем поведении
Юлия ДИВЕЕВА
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В Google поддержали сотрудников, вышедших на митинг против сексуальных домогательствВ Google поддержали сотрудников, вышедших на митинг против сексуальных домогательствФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рядовые сотрудники корпорации Google в ряде стран выразили свое недовольство политикой компании в отношении менеджеров высокого звена, обвиненных в сексуальных домогательствах. Они вышли на демонстрации протеста с требованием предоставить отчеты о результатах расследования случаев неподобающего поведения, а также за отмену обязательного досудебного решения споров.

Как передает телеканал CNN, участники акций выступили за изменение политики компании в таких вопросах. Их позицию поддержал гендиректор Google Сундар Пичаи. Он заверил, что все требования демонстрантов будут рассмотрены руководством компании.

Акции носили название Google Walkout. В них принимали участие сотрудников филиалом коропорации в Индии, Сингапуре, Японии, Лондоне, Берлине и Цюрихе. В США митинги проходили в Сан-Франциско, Маунтин-Вью (Калифония) и Нью-Йорке.

Как писал ранее сайт kp.ru, по обвинениям в сексуальных домогательствах из компании Google за два года уволили 48 человек, из них 13 топ-менеджеров. Журналисты выяснили, что руководители, ушедшие в отставку, получили щедрые компенсации в размере более 90 миллионов долларов.

Среди замешанных в скандале оказалисья создатель Android Энди Рубин и руководитель исследовательской лаборатории Google X Ричарда ДеВаула. Пичаи заверил, что никто из тех, кто ушел из компании из-за харазмент-скандала, не получил компенсации.

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