Сотрудники Google провели демонстрации против сексуальных домогательств
Рядовые сотрудники корпорации Google в ряде стран выразили свое недовольство политикой компании в отношении менеджеров высокого звена, обвиненных в сексуальных домогательствах. Они вышли на демонстрации протеста с требованием предоставить отчеты о результатах расследования случаев неподобающего поведения, а также за отмену обязательного досудебного решения споров.
Как передает телеканал CNN, участники акций выступили за изменение политики компании в таких вопросах. Их позицию поддержал гендиректор Google Сундар Пичаи. Он заверил, что все требования демонстрантов будут рассмотрены руководством компании.
Акции носили название Google Walkout. В них принимали участие сотрудников филиалом коропорации в Индии, Сингапуре, Японии, Лондоне, Берлине и Цюрихе. В США митинги проходили в Сан-Франциско, Маунтин-Вью (Калифония) и Нью-Йорке.
Как писал ранее сайт kp.ru, по обвинениям в сексуальных домогательствах из компании Google за два года уволили 48 человек, из них 13 топ-менеджеров. Журналисты выяснили, что руководители, ушедшие в отставку, получили щедрые компенсации в размере более 90 миллионов долларов.
Среди замешанных в скандале оказалисья создатель Android Энди Рубин и руководитель исследовательской лаборатории Google X Ричарда ДеВаула. Пичаи заверил, что никто из тех, кто ушел из компании из-за харазмент-скандала, не получил компенсации.