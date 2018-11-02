2018-11-02T06:58:46+03:00
Политика

Помпео: США рассчитывают, что Турция не выйдет из НАТО

Госсекретарь отметил, что Вашингтон остается для Анкары лучшим партнером
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майкл Помпео и генсек НАТО Йенс СтолтенбергГоссекретарь США Майкл Помпео и генсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Соединённые Штаты надеются, что Турция останется в организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он выразил мнение, что выход из НАТО совсем не в интересах Анкары.

"Будет печально для НАТО, это будет печально для США и, я думаю, еще более печально для турецкого народа, если это произойдет", - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, у Вашингтона и Анкары был трудный период в отношениях, но при этом сохранились сферы, в которых страны достигли совместного успеха. Дипломат подчеркнул, что США остаются для Турции лучшим парнтером, и выразил надежду, что президент Реджеп Тайип Эрдоган “придет к пониманию” этого, передает ТАСС.

“Направление, в котором следует двигаться президенту Эрдогану - это поддержка более тесных взаимоотношений с Соединенными Штатами, Европой и НАТО. И если мы сможем этого достичь, то Турция может стать бастионом, который будет препятствовать тому, чтобы Соединенным Штатам угрожали террористы в регионе", - добавил Помпео.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота, США 1 августа объявили о введении санкций против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.

12 октября суд турецкого города Измир приговорил Брансона к трем годам тюрьмы, однако постановил освободить его из-под стражи, приняв в расчет уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок. Суд также снял с него запрет на выезд из страны.

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