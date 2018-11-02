2018-11-03T17:52:39+03:00
В мире

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

ООН учредила этот День в 2013 году
Алексей ОСИПОВ
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя, зам. генсека ООН Элисон Смэл и глава МИА "Россия сегодня" Андрей Благодаренко на открытии выставкиПостпред РФ при ООН Василий Небензя, зам. генсека ООН Элисон Смэл и глава МИА "Россия сегодня" Андрей Благодаренко на открытии выставкиФото: Алексей ОСИПОВ
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С 2006 по 2017 гг. в мире были убиты более тысячи журналистов. В прошлом году большинство журналистов (55%) были убиты в странах, не затронутых вооруженными конфликтами. Безнаказанность в отношении преступлений против журналистов является вопиющей: лишь одно дело из десяти доходит до суда. Такие данные приведены в последнем Докладе UNESCO о безопасности журналистов и угрозе безнаказанности. Доклад опубликован в преддверии Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается сегодня.

ООН провозгласила Международный день прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов в 2013 году, дабы предоставить возможность оценки результатов усилий, направленных на обеспечение безопасности журналистов во время исполнения ими служебных обязанностей, а также на борьбу с безнаказанностью за преступления, жертвами которых по-прежнему зачастую становятся работники СМИ. В предыдущие годы был достигнут определенный прогресс в отношении повышения осведомленности общественности по этим вопросам, считают в UNESCO. Тем не менее статистика напоминает о необходимости продолжении усилий, призванных пролить свет на эти преступления.

«Борьба с безнаказанностью является неотъемлемой частью усилий по обеспечению свободы выражения мнений, свободы прессы и предоставления доступа к информации. Укрепление безопасности журналистов, которые рискуют своей жизнью, чтобы донести до нас информацию, – не только наша прямая обязанность, но и вызов демократии», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле по случаю Международного дня.

Сегодня в штаб-квартире ООН, расположенной в Нью-Йорке, постпредство нашей страны при Объединенных нациях открыло фотовыставку работ победителей конкурса им. Андрея Стенина. Фотокорреспондент российского информагентства «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб при исполнении профессионального долга.

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