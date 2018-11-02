2018-11-02T10:58:43+03:00
Политика

Коломойский рассказал, как Порошенко спас его от российских санкций

Бизнесмен утверждает, что президент сделал это не из благих намерений
Юлия ДИВЕЕВА
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Украинский предприниматель Игорь КоломойскийУкраинский предприниматель Игорь КоломойскийФото: REUTERS
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Украинский предприниматель и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский рассказал журналистам, почему он не попал в российский санкционный список. По его словам, это произошло, благодаря президенту Украины Петру Порошенко.

Бизнесмен пояснил, что до введения ограничительных мер в отношении ряда украинских граждан и юридических лиц Россия согласовывала список с администрацией главы Незалежной, и Порошенко лично вычеркнул Коломойского из списка.

Однако сделал это президент только за тем, чтобы представить предпринимателя американским партнерам как "агента Кремля", передает УНИАН.

Он также перечислил чиновников, которые, по его мнению, работали над согласованием списков. Помимо Порошенко, в эту группу вошли первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, управляющий директор инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, замглавы фракции БПП в Раде, соратник Порошенко Игорь Кононенко, лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук.

При этом включение в список миллиардера Виктора Пинчука, Коломойский связал с его плохими отношениями с Порошенко.

Как сообщал сайт kp.ru, 1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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