Игоря Бутмана в Вашингтоне наградили за диалог между Россией и США

2 Нояб. 08:15 2018-11-02T11:21:25+03:00

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Российский джазовый музыкант Игорь Бутман получил награду от Института устойчивого диалога за "монументальный вклад в преодоление противоречий благодаря искусству" и организацию музыкальных обменов ради сближения народов разных стран. Церемония вручения премии состоялась 1 ноября в Вашингтоне.

Награда вручается ежегодно, и в этот раз помимо нашего соотечественника ее присудили еще с американскому джазовому музыканту и восьмикратному лауреату премии Grammy Уинтону Марсалису, с которым Бутман часто работает. В начале 2018 года американец был удостоен ордена Дружбы за "вклад в развитие культурных связей между Россией и США", передает ТАСС.

"Наша музыка позволяет нам установить диалог, а мы в свою очередь ведем этот диалог и передаем наши чувства другим людям. Получается это или нет - это уже другой вопрос, но стремление такое должно быть, и эта премия оценила наши эти действия", - отметил Игорь Бутман.

Посол России в США Анатолий Антонов присутствовал на торжестве и поздравил российского музвканта с присуждением почетной награды. Он поблагодарил одного из организаторов мероприятия - председателя совета директоров Американо-российского фонда культурного сотрудничества Сюзан Кармел, а также сам Институт.