2018-11-02T08:41:27+03:00
Политика

Болтон назвал лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа “тройкой тиранов”

Помощник Трампа пообещал, что США не будут больше мириться с диктатурой вблизи своих границ
Юлия ДИВЕЕВА
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал лидеров Кубы Венесуэлы и Никарагуа “тройкой тиранов” и пообещал ужесточить политику против них.

"При нынешней администрации мы не намерены больше умиротворять диктаторов, действующих вблизи наших границ в нашем полушарии", - заявил помощник Дональда Трампа.

Болтон подчеркнул, что Вашингтон готов “стоять плечом к плечу с борцами за свободу", а также намерен активно расширять связи с Мексикой, Колумбией, Бразилией и Аргентиной. Также советник раскритиковал главу Никарагуа Даниэля Ортегу за плохое отношение к политическим оппонентам, и пообещал, что он и его правительство "почувствует на себе всю тяжесть жесткого санкционного режима Америки", пишет интернет-портал Axios.

По мнению Болтона, избрание Жаира Болсонару на пост президента Бразилии является хорошим сигналом для региона, поскольку его взгляды близки нынешней администрации США.

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