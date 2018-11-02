Самбурская сняла вторую часть язвительной пародии #яжемать
Актриса Настасья Самбурская сняла продолжение пародии #яжемать. Первая часть была опубликована в Instagram актрисы несколько дней назад и набрала более 1,5 миллионов просмотров. У продолжения есть все шансы побить рекорд первой серии. За пару часов видео посмотрели более 500 тысяч подписчиков Настасьи.
Еще в первом ролике Самбурская отметила: «перед тем, как прочесть комментарии, сразу напишу, что конечно в курсе, что у меня нет детей, я знаю, что мне 31год и я не такая счастливая, как многие из вас. Поэтому от зависти, вот занимаюсь творчеством».
В продолжении пародии актриса предстает в образе «истеричной мамаши». Родительница будто гуляет с ребенком, в одной руке коляска, в другой баночка с алкогольным напитком. То и дело из уст #яжематери вырывается крепкое словцо.
По словам актрисы, она периодически встречает таких родительниц, которые ведут себя вызывающе и показывают дурной пример подрастающему поколению, сообщает Пятый канал.
Подписчики согласились со своим кумиром: «реально такие бывают».
— Пойдите погулять на детские площадки и увидите, какие у нас мамы встречаются, вот тогда у вас волосы и поседеют. А Настасья в этом видео показала правду, и что теперь на всех жаловаться, если они правду, как есть говорят, — поддержала Настасью подписчица