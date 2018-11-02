2018-11-02T09:53:01+03:00
Общество

Салат “Оливье” и “Иронию судьбы” россияне считают символами единства

Исследователи узнали, что какие вещи объединяют граждан России
Юлия ДИВЕЕВА
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Россияне назвали объединяющие их символыРоссияне назвали объединяющие их символыФото: Евгения ГУСЕВА
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Объединяющими символами для россиян являются победа в Великой Отечественной войне, роман "Война и мир", кинофильм "Ирония судьбы, или С легким паром" и салат оливье. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня народного единства.

Судя по распределению голосов, Россия у каждого своя. Так 9% заявили, что символом нашей страны безусловно является ее народ, а 8% уверены, что это любовь к родине и патриотизм.

Больше всего голосов набрал литературный символ - роман Льва Толстого “Война и мир” назвали 11% респондентов. Также вспоминали россияне об Алесандре Пушкине (4%), и романе Михаила Шолохова “Тихий Дон” (3%).

Из персонажей, олицетворяющих русского человека 4% называли Илью Обломова - героя романа Ивана Гончарова, а с Алексеем Мересьевым, Андреем Болконским, Павлом Корчагиным, Ильей Муромцем и Иваном-дураком россиян ассоциируют 2% респондентов.

Из киносимволов 9% назвали картину “Ирония судьбы, или С легким паром" Эльдара Рязанова, 5% - “Москва слезам не верит” Владимира Меньшова, а также по 4% голосов досталось фильмам "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", "Движение вверх", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (по 4%).

Объединяющей россиян песней 20% респондентов назвали государственный гимн, 8% - “День победы”, 7% - “Катюшу”.

Более единодушны были россияне в выборе исторического события, являющегося символом единства для России. По мнению 63% опрошенных - это Победа в Великой Отечественной войне. На втором месте - возвращение Крыма в состав РФ (12%), а на третьем - революция 1917 года (8%). Полет в космос Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и распад СССР назвали по 5% .

Также сходятся россияне в своих гастрономических предпочтениях. Так главным праздничным блюдом, которое бывает на каждом столе в России назвали салат "Оливье" (51%), на втором месте - другой салат селедка под шубой (28%). Также граждане РФ любят пельмени (25%) и борщ (17%).

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