Москва ожидает скорый ответный визит Патрушева в Вашингтон

2 Нояб. 10:45 2018-11-02T10:45:08+03:00

Джон Болтон и Николай Патрушев во время встречи в Москве 22 октября 2018 года. Фото: Пресс-служба Совета безопасности РФ

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Россия рассчитывает, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ближайшее время в ответ посетит Вашингтон в связи с последним визитом помощника президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Москву.

Об этом журналистам сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Посол заверил, что Москва намерена "восстановить политические отношения" с Вашингтоном. Во время визита Болтона стороны обсудили множество идей относительно возможного сотрудничества между странами. В связи с этим стороны рассматривают скорую встречу на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по борьбе с терроризмом.

"Надеемся, что, возможно, в скором времени Патрушев прибудет в Вашингтон с визитом потому, что господин Болтон уже дважды посещал Москву. Рассчитываем, что будут продолжены дискуссии по ряду вопросов", - заверил дипломат.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Москву с рабочим визитом. 22 октября Болтон и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели переговоры.

23 октября текущего года президент России Владимир Путин принял американского политика в Кремле. Главной темой встречи стал выход Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).