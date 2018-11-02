2018-11-02T10:45:08+03:00
Политика

Москва ожидает скорый ответный визит Патрушева в Вашингтон

Стороны надеются на продолжение дискуссии по ряду вопросов
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Джон Болтон и Николай Патрушев во время встречи в Москве 22 октября 2018 года. Фото: Пресс-служба Совета безопасности РФДжон Болтон и Николай Патрушев во время встречи в Москве 22 октября 2018 года. Фото: Пресс-служба Совета безопасности РФ
Изменить размер текста:

Россия рассчитывает, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ближайшее время в ответ посетит Вашингтон в связи с последним визитом помощника президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Москву.

Об этом журналистам сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Посол заверил, что Москва намерена "восстановить политические отношения" с Вашингтоном. Во время визита Болтона стороны обсудили множество идей относительно возможного сотрудничества между странами. В связи с этим стороны рассматривают скорую встречу на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по борьбе с терроризмом.

"Надеемся, что, возможно, в скором времени Патрушев прибудет в Вашингтон с визитом потому, что господин Болтон уже дважды посещал Москву. Рассчитываем, что будут продолжены дискуссии по ряду вопросов", - заверил дипломат.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Москву с рабочим визитом. 22 октября Болтон и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели переговоры.

23 октября текущего года президент России Владимир Путин принял американского политика в Кремле. Главной темой встречи стал выход Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдепартамент США обвинил Иран в попытке спрятать нефтяные танкеры
Госдепартамент США обвинил Иран в попытке спрятать нефтяные танкеры
США предупредили, что у 246 самолетов Boeing 737 Max по всему миру могут возникнуть проблемы с датчиками
Трамп назвал призывающих к его импичменту демократов «больными людьми»
Трюдо извинился за «позор» Канады – отказ принять еврейских беженцев из нацистской Германии
СКР возбудил уголовное дело об убийстве женщины и ее сына в Москве
Депутат ВР Рабинович: Европа «в шоке» от того, что происходит на Украине
На Кипре умерла 67-летняя туристка из России
В Кремле сомневаются, что отношения России и США улучшатся после выборов в конгресс
Аршавин объявил, что завершит карьеру, если не продлит контракт с «Кайратом»
Рыболовлев освобожден под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако
Умер французский композитор Франсис Ле, автор музыки к фильму «История любви»
Болельщики ЦСКА во время матча с «Ромой» в «Лужниках» устроили дымовую завесу на поле
Госдеп США: Разработка новых санкций против России займет время
Трамп снова обвинил Обаму в том, что Крым присоединился к России
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином
Россия потребовала обсудить в СБ ООН санкции против Пхеньяна
Ректору Московской духовной академии отказали во въезде на Украину
Генпрокурор США Сешнс по просьбе Трампа подал в отставку