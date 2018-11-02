Москва ожидает скорый ответный визит Патрушева в Вашингтон
Россия рассчитывает, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ближайшее время в ответ посетит Вашингтон в связи с последним визитом помощника президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Москву.
Об этом журналистам сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Посол заверил, что Москва намерена "восстановить политические отношения" с Вашингтоном. Во время визита Болтона стороны обсудили множество идей относительно возможного сотрудничества между странами. В связи с этим стороны рассматривают скорую встречу на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по борьбе с терроризмом.
"Надеемся, что, возможно, в скором времени Патрушев прибудет в Вашингтон с визитом потому, что господин Болтон уже дважды посещал Москву. Рассчитываем, что будут продолжены дискуссии по ряду вопросов", - заверил дипломат.
Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Москву с рабочим визитом. 22 октября Болтон и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели переговоры.
23 октября текущего года президент России Владимир Путин принял американского политика в Кремле. Главной темой встречи стал выход Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).