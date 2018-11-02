Названы регионы России с самыми доступными для жителей квартирами

2 Нояб. 11:03 2018-11-02T11:03:58+03:00

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Специалисты аудиторской компании ФинЭкспертиза выяснили, сколько потребуется времени, чтобы накопить на недвижимость в разных регионах России. Лидером стала Магаданская область, по мнению экспертов, в этом регионе на это потребуется всего 2.5 года.

Проживающим в Приморском крае в этом плане повезло меньше – для покупки недвижимости придется откладывать средства целых 9 лет. Похожая ситуация в Нижегородской области, там этот срок составляет около 8 лет, на месяц больше, чем на квартиру в Москве – 7,9 лет. Северная столица – 6.6 лет.

В среднем по России копить на жилье придется 5.2 года, если же семья в этот период снимает квартиру, то и срок увеличится до 9 лет.

В исследовании аналитики взяли за основу двухкомнатную квартиру, площадью 50 кв.м. для семьи из двух работающих человек, на покупку квартиры каждый должен откладывать половину зарплаты. Данные о стоимости квартир и уровне зарплат в каждом из регионов специалисты брали из статистики Росстата – поясняет «Российская Газета»