2018-11-02T11:08:12+03:00
Политика

Китай показал видео испытаний “смертоносного беспилотника”

На видео летные испытания и уничтожение движущихся целей разведывательно-ударным беспилотником CH-5 [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Китайский разведывательно-ударный беспилотник CH-5 (Rainbow-5). Фото: скриншот видеоКитайский разведывательно-ударный беспилотник CH-5 (Rainbow-5). Фото: скриншот видео
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В сети было опубликовано видео учебного полета китайского средневысотного разведывательно-ударного беспилотника CH-5 (Rainbow-5), который газета Daily Mail назвала «самым смертоносным ударным дроном» КНР.

В ролике демонстрируется уничтожение дроном движущихся целей, а также выполнение летных заданий. Испытания проходили в мае на Тибетском нагорье на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Видео было подготовлено к Международному аэрокосмическому салону AIRSHOW CHINA 2018, который проходит с 6 по 11 ноября в Чжухае.

Китай показал полет своего смертоносного дрона .средневысотный разведывательно-ударный беспилотник CH-5 (Rainbow-5)

Как пишет издание, CH-5 впервые был представлен в 2016 году и считается самым крупным и мощным бомбардировщиком в Китае. Он может перевозить 16 ракет и поражать цели во время полета на высоте шести тысяч метров. Беспилотник в состоянии находиться в воздухе без дозаправки до 60 часов. Максимальная высота полета - восемь тысяч метров, а максимальная дальность - 10 тысяч километров.

Компания разработчик CH-5 - China Academy of Aerospace Aerodynamics начала серийное производство боевой машины.

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