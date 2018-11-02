Посол России в США: Вашингтон не уведомили Москву о выходе из ДРСМД
США до сих пор не направили России уведомление о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Соединённые Штаты до сих пор не передали нам уведомление в соответствии с положениями ДРСМД об их намерении выйти из этого договора», — сказал дипломат.
Антонов также напомнил об озабоченности стран Европейского Союза в связи с выходом США из договора.
«ДРСМД решает вопрос безопасности, европейских стран НАТО и Российской Федерации», - заверил российский посол.
По мнению Антонова, Вашингтон до сих пор продолжает консультации со своими союзниками по этому вопросу.
Напомним, ранее, как сообщал kp.ru, президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о РСМД. Американский лидер сообщил, что намерен совершить подобный шаг из-за того, что Россия якобы нарушает это соглашение.
30 октября текущего года администрация США получила от Трампа поручение подготовить для Конгресса доклад о введении санкций в отношении России.