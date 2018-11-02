2018-11-02T11:55:48+03:00
Политика

Посол России в США: Вашингтон не уведомили Москву о выходе из ДРСМД

ЕС также выразила беспокойство в связи с действиями американской стороны относительно договора
Сакина НУРИЕВА
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Посол РФ в США Анатолий АнтоновПосол РФ в США Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США до сих пор не направили России уведомление о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Соединённые Штаты до сих пор не передали нам уведомление в соответствии с положениями ДРСМД об их намерении выйти из этого договора», — сказал дипломат.

Антонов также напомнил об озабоченности стран Европейского Союза в связи с выходом США из договора.

«ДРСМД решает вопрос безопасности, европейских стран НАТО и Российской Федерации», - заверил российский посол.

По мнению Антонова, Вашингтон до сих пор продолжает консультации со своими союзниками по этому вопросу.

Напомним, ранее, как сообщал kp.ru, президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о РСМД. Американский лидер сообщил, что намерен совершить подобный шаг из-за того, что Россия якобы нарушает это соглашение.

30 октября текущего года администрация США получила от Трампа поручение подготовить для Конгресса доклад о введении санкций в отношении России.

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