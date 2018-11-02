Telegram не смог обжаловать штраф за отказ предоставить ключи ФСБ

2 Нояб. 12:12 2018-11-02T12:12:01+03:00

Мессенжер Telegram не смог обжаловать штраф в 800 тысяч рублей Фото: REUTERS

Мосгорсуд обставил без удовлетворения жалобу мессенджера на штраф в 800 тысяч рублей

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Представителям Telegram не удалось через суд отменить штраф, полученный за отказ предоставить ключи дешифрования сообщений.

Жалоба, направленная в адрес Московского городского суда, осталась без удовлетворения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

“В Мосгорсуде рассмотрена жалоба представителя Telegram Messenger Limited Liability Partnership на вступившие в законную силу постановление мирового судьи судебного участка номер 383 Мещанского района города Москвы от 16 октября 2017 года и решение Мещанского районного суда Москвы от 12 декабря 2017 года по делу об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП РФ. Московский городской суд постановил оставить постановление мирового судьи судебного участка номер 383 и решение судьи Мещанского районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения”, - объяснил представитель суда.

Напомним, что в октябре 2017 года суд Мещанского района Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в отказе предоставления ключей декодирования данных правоохранительным органам и назначил штраф в 800 тысяч рублей.

Позже 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера. История завершилась тем, что 28 августа 2018 года Telegram по решению суда частично дал доступ спецслужбам к данным пользователей.