2018-11-02T12:51:42+03:00
Общество

За месяц Кокорину пришло в СИЗО более тысячи писем

Форвард футбольного клуба «Зенит» старается отвечать каждому написавшему
Ася РОМАНЧУК
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За месяц Кокорину пришло в СИЗО более тысячи писемЗа месяц Кокорину пришло в СИЗО более тысячи писемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вместо футбольного поля форвард «Зенита» проводит время в СИЗО. Александр Кокорин угодил в камеру вместе с Павлом Мамаевым, футболистов обвиняют сразу по нескольким статьям за устроенные в Москве дебоши.

Адвокат александра Кокорина рассказывает, что ежедневно ее позащитный получает сотни писем со всех уголком России.

«Саша ответил более чем на тысячу писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива», — Пишет Татьяна Стукалова в своем Instagram.

Вместе с Александром отбывает наказание его брат. Сейчас по делу наступило «затишье» и юрист надеется, что оно не приведет к буре, сообщает телеканал "360".

«Мне непонятно, чем могут заниматься 18 следователей следственной группы по среднестатистическому уголовному делу, которое обычно дознаватель территориального отдела полиции направляет в суд за один месяц», — отметила адвокат.

Кстати, журналист «Комсомольской правды» тоже написал футболистам письмо. Честно, не верил, что ответят, но отправил и Кокорину и Мамаеву примерно одинаковые сообщения: «Как дела? Как поддерживаете форму и когда надеетесь вернуться на футбольное поле? Следите ли за футболом, ведь матчи Лиги Европы идут довольно поздно?» И в конце пожелал удачи каждому.

А 1 ноября пришел ответ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мамаев сидит, а денежки идут: за два месяца в СИЗО футболист заработает 30 млн. рублей

Футбольный клуб «Краснодар» все еще намерен расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым. Но пока спотсмен в «Бутырке», деньги ему все же будут платить.До 9 декабря минимум. (подробности)

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