За месяц Кокорину пришло в СИЗО более тысячи писем
Вместо футбольного поля форвард «Зенита» проводит время в СИЗО. Александр Кокорин угодил в камеру вместе с Павлом Мамаевым, футболистов обвиняют сразу по нескольким статьям за устроенные в Москве дебоши.
Адвокат александра Кокорина рассказывает, что ежедневно ее позащитный получает сотни писем со всех уголком России.
«Саша ответил более чем на тысячу писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива», — Пишет Татьяна Стукалова в своем Instagram.
Вместе с Александром отбывает наказание его брат. Сейчас по делу наступило «затишье» и юрист надеется, что оно не приведет к буре, сообщает телеканал "360".
«Мне непонятно, чем могут заниматься 18 следователей следственной группы по среднестатистическому уголовному делу, которое обычно дознаватель территориального отдела полиции направляет в суд за один месяц», — отметила адвокат.
Кстати, журналист «Комсомольской правды» тоже написал футболистам письмо. Честно, не верил, что ответят, но отправил и Кокорину и Мамаеву примерно одинаковые сообщения: «Как дела? Как поддерживаете форму и когда надеетесь вернуться на футбольное поле? Следите ли за футболом, ведь матчи Лиги Европы идут довольно поздно?» И в конце пожелал удачи каждому.
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