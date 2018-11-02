2018-11-02T13:21:23+03:00
Общество

Песков не подтвердил, что Путин сомневается по поводу строительства ВМС до Нижнего Новгорода

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Путин поставил под вопрос строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments12
Дмитрий Песков не подтвердил сомнения президента по поводу строительства ВСМ "Москва-Нижний Новгород"Дмитрий Песков не подтвердил сомнения президента по поводу строительства ВСМ "Москва-Нижний Новгород"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента не подтвердил данные «Ведомостей» о высказываниях главы государства по поводу ВСМ «Москва-Нижний Новгород».

Журналисты указали, что свои сомнения по вопросу целесообразности строительства президент озвучил на одном из совещаний 11 октября. Однако с этим утверждением Дмитрий Песков не согласился.

"Вам нужно спрашивать это у газеты, которая опубликовала эти данные", - сказал ТАСС пресс-секретарь.

По его словам, подобные мегапроекты безусловно требуют тщательной проверки и согласований.

"По мере того, как меняется конъюнктура, будь то внутренняя или внешняя, производится дополнительная сверка", - добавил Песков.

Отметим, что ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода является первым этапом строительства ВСМ «Москва — Казань». По словам заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, на создание железнодорожной магистрали уйдет шесть лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума приняла законопроект о персональной электронной карте как документе воинского учета
В баре в Калифорнии произошла стрельба, есть погибшие
Студентка из Киева обвинила высокопоставленного чиновника в угрозах и домогательствах
Финляндская православная церковь опровергла слова Порошенко о ее позиции по автокефалии УПЦ
Крым назвал украинский закон о границе бредовым
МИД: Террористы мешают созданию демилитаризованной зоны в Идлибе
Олейник объяснил, почему Европа «в шоке» от Украины
МВД: полиция задержала подозреваемого в поджоге храма в Москве
В Госдуму внесен законопроект об охране школ Росгвардией
В МВД просят рассекретить психдиагнозы
Украина предостерегла Европу от участия в проекте газопровода "Северный поток — 2"
У побережья Норвегии столкнулись танкер и фрегат, пострадали семь человек
Во время тюремного бунта в Таджикистане были убиты 13 заключенных
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор
Российские нефтяные компании повышают цены на топливо для корпоративных клиентов
Япония собирается отстаивать свои интересы на торговых переговорах с США
В Китае произошел взрыв на химическом заводе: погибли шесть человек
Корреспондента CNN лишили допуска в Белый дом из-за перепалки с Трампом
Китай предложил США покончить с «торговой войной» и перейти к диалогу
Французский историк в статье для Atlantico призвал поблагодарить Россию за победы в мировых войнах