Песков не подтвердил, что Путин сомневается по поводу строительства ВМС до Нижнего Новгорода

2 Нояб. 13:21 2018-11-02T13:21:23+03:00

Дмитрий Песков не подтвердил сомнения президента по поводу строительства ВСМ "Москва-Нижний Новгород" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Путин поставил под вопрос строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента не подтвердил данные «Ведомостей» о высказываниях главы государства по поводу ВСМ «Москва-Нижний Новгород».

Журналисты указали, что свои сомнения по вопросу целесообразности строительства президент озвучил на одном из совещаний 11 октября. Однако с этим утверждением Дмитрий Песков не согласился.

"Вам нужно спрашивать это у газеты, которая опубликовала эти данные", - сказал ТАСС пресс-секретарь.

По его словам, подобные мегапроекты безусловно требуют тщательной проверки и согласований.

"По мере того, как меняется конъюнктура, будь то внутренняя или внешняя, производится дополнительная сверка", - добавил Песков.

Отметим, что ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода является первым этапом строительства ВСМ «Москва — Казань». По словам заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, на создание железнодорожной магистрали уйдет шесть лет.