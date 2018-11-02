Песков не подтвердил, что Путин сомневается по поводу строительства ВМС до Нижнего Новгорода
Пресс-секретарь президента не подтвердил данные «Ведомостей» о высказываниях главы государства по поводу ВСМ «Москва-Нижний Новгород».
Журналисты указали, что свои сомнения по вопросу целесообразности строительства президент озвучил на одном из совещаний 11 октября. Однако с этим утверждением Дмитрий Песков не согласился.
"Вам нужно спрашивать это у газеты, которая опубликовала эти данные", - сказал ТАСС пресс-секретарь.
По его словам, подобные мегапроекты безусловно требуют тщательной проверки и согласований.
"По мере того, как меняется конъюнктура, будь то внутренняя или внешняя, производится дополнительная сверка", - добавил Песков.
Отметим, что ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода является первым этапом строительства ВСМ «Москва — Казань». По словам заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, на создание железнодорожной магистрали уйдет шесть лет.