2018-11-02T13:58:26+03:00
Политика

Появились кадры со стрельб Украины на границе с Крымом

Воздушные силы Украины опубликовали снимки ракетных запусков в Херсонской области
Алена Басавина
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ВСУ опубликовало фото учений на границе с Крымом Фото: Facebook Командование воздушных сил УкраиныВСУ опубликовало фото учений на границе с Крымом Фото: Facebook Командование воздушных сил Украины
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Фотографии с демонстрацией военной мощи появились накануне на официальной странице Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Совещание командования Воздушных сил ВСУ Фото: Facebook Командование воздушных сил Украины

Совещание командования Воздушных сил ВСУ Фото: Facebook Командование воздушных сил Украины

Военные провели 1 ноября боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, контрольные летные испытания ракет ЗРК С-125М1 и испытания ЗРК Оса-АКМ.

Учения прошли на границе в Херсонской области на государственном полигоне «Ягорлык» близ Крыма. Общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов.

Военные силы Украины решили продемонстрировать военную мощь Фото: Facebook Командование воздушных сил Украины

Военные силы Украины решили продемонстрировать военную мощь Фото: Facebook Командование воздушных сил Украины

На снимках запечатлены моменты запуска зенитных установок и совещание командования ВСУ.

Боевые стрельбы на полигоне «Ягорлык» Фото: Facebook Командование воздушных сил Украины

Боевые стрельбы на полигоне «Ягорлык» Фото: Facebook Командование воздушных сил Украины

Ранее на странице Воздушных сил ВСУ в Facebook было объявлено, что учения пройдут «исключительно в воздушном пространстве Украины над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права».

Заблаговременно командование назвало провокацией любые обвинения в адрес Украины по поводу создания каких-либо угроз.

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