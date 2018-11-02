Роснано нарастило прибыль

2 Нояб. 14:02 2018-11-02T14:02:00+03:00

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Выручка компании составила 14,2 млрд. рублей, а валовая прибыль - 5,5 млрд.

Выход на прибыль обусловлен ростом доходов от инвестиционного портфеля компании – 11,4 млрд. рублей. Прежде всего, это продажи долей в нанотехнологических компаниях, созданных при участии Роснано.

Вместе с тем, в Роснано сообщают, что российские стандарты финотчетности не отражают результаты работы компании как инвестиционного фонда, поскольку не показывают динамики справедливой стоимости портфеля активов. Поэтому в управленческой отчетности компании используются стандарты МСФО.

-По расчетам, составленным по принципам МСФО, мы также можем говорить о прибыли в размере 3,6 млрд. рублей и росте справедливой стоимости инвестиционного портфеля на 11 млрд руб. за счёт увлечения оценки таких портфельных компаний, как Хевел и Ocsial, - отметил исполнительный ди ректор УК «Роснано» Борис Подольский.