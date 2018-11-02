Россию возглавила список самых "диких" стран в мире
Британские специалисты составили рейтинг самых "диких" стран, на территории которых в большей степени сохранилась нетронутая природа.
Список опубликован на страницах журнала Nature.
Как оказалось, Россия заняла первую строчку в рейтинге. На территории РФ существует более 15 миллионов квадратных километров дикой природы, половину из этого занимают водоемы.
На второй позиции оказалась Канада с 10 миллионами квадратных метров, на третьем - Австралия с тремя миллионами километров дикой природы. Далее в списке последовали США и Бразилия.
По данным журнала, 70 процентов нетронутой природы Земли расположено на территории этих пяти стран.
Ученые также выяснили, что в настоящее время 77 процентов земли (за исключением Антарктиды) и 87 процентов океана оказались под воздействием человека.
Ранее московский парк "Зарядье" попал в список "величайших мест мира" по версии журнала "Time".