Россию возглавила список самых "диких" стран в мире

2 Нояб. 14:28 2018-11-02T14:28:31+03:00

Россия заняла первую строчку в рейтинге стран с нетронутой природой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории РФ находится более 15 миллионов квадратных километров нетронутой природы

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Британские специалисты составили рейтинг самых "диких" стран, на территории которых в большей степени сохранилась нетронутая природа.

Список опубликован на страницах журнала Nature.

Как оказалось, Россия заняла первую строчку в рейтинге. На территории РФ существует более 15 миллионов квадратных километров дикой природы, половину из этого занимают водоемы.

На второй позиции оказалась Канада с 10 миллионами квадратных метров, на третьем - Австралия с тремя миллионами километров дикой природы. Далее в списке последовали США и Бразилия.

По данным журнала, 70 процентов нетронутой природы Земли расположено на территории этих пяти стран.

Ученые также выяснили, что в настоящее время 77 процентов земли (за исключением Антарктиды) и 87 процентов океана оказались под воздействием человека.

Ранее московский парк "Зарядье" попал в список "величайших мест мира" по версии журнала "Time".