2018-11-02T14:41:21+03:00
Общество

В чем причина последних резонансных аварий с участием автобусов?

Глава ГИБДД России Михаил Черников на «Радио «Комсомольская правда» отметил, что необходимо усилить контроль за состоянием частного общественного транспорта
Павел ЧЕРНЫШОВ
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«Радио «Комсомольская правда» запустила программу «Россия в движении», где обсуждают ключевые проблемы в области безопасности дорожного движения и культуры поведения на дорогах страны. С начала осени произошло несколько резонансных ДТП с участием междугородних автобусов. Погибли и получили ранения десятки людей. Гость первой программы глава ГИБДД России Михаил Черников считает, что это стало результатом целого комплекса причин.

- Главная причина — экономика. Бизнес стремится получить больше прибыли, не обращая внимания на безопасность дорожного движения, - пояснил гость «Радио «Комсомольская правда».

По наблюдениям главы ГИБДД, техническое состояние автобусов нередко вызывает большие сомнения. Сейчас техосмотр транспортного средства проводят частные компании, делают это не всегда добросовестно. Вызывает вопросы и физическое состояние водителей. В рейс выходят не отдохнувшие от предыдущей смены водители, которые рискуют заснуть за рулем, выехать на полосу встречного движения...

- Мы вышли с предложением проводить ТО автобусов подконтрольно Госавтоинспекции. Сейчас эта услуга формализована, и, часто, просто покупается, - сообщил Михаил Черников. - Уже больше тысячи погибших на сегодня только по сопутствующей вине — по технической неисправности автобуса. Мы должны задуматься, насколько велик риск жизни пассажиров.

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