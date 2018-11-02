Путин попросил кубинского лидера передать горячий привет Раулю Кастро

2 Нояб. 14:48 2018-11-02T14:48:37+03:00

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и Кубу на протяжении десятилетий объединяют дружба и взаимная поддержка. Фото: REUTERS

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и Кубу на протяжении десятилетий объединяют дружба и взаимная поддержка.

С такими словами российский лидер выступил в ходе встречи с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

"И изначально были отмечены особым стратегическим характером, нас объединяет дружба, взаимная поддержка, помощь", — отметил президент. Он подчеркнул, что отношения между странами складывались десятилетиями.

Путин попросил Бермудеса передать наилучшие пожелания и горячий привет давнему другу Москвы Раулю Кастро.

Президент также отметил, что за последнее время между Россией и Кубой наблюдался и рост товарооборота.

В ходе встречи лидеры обсудят взаимовыгодное партнерство и ряд других вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и Кубы обсудят на переговорах 2 ноября сотрудничество в военно-технической сфере.

В преддверии встречи в Кремле заявили, что взаимодействия РФ и Кубы не имеют отношения к обострениям с Западом.