Путин попросил кубинского лидера передать горячий привет Раулю Кастро
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и Кубу на протяжении десятилетий объединяют дружба и взаимная поддержка.
С такими словами российский лидер выступил в ходе встречи с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
"И изначально были отмечены особым стратегическим характером, нас объединяет дружба, взаимная поддержка, помощь", — отметил президент. Он подчеркнул, что отношения между странами складывались десятилетиями.
Путин попросил Бермудеса передать наилучшие пожелания и горячий привет давнему другу Москвы Раулю Кастро.
Президент также отметил, что за последнее время между Россией и Кубой наблюдался и рост товарооборота.
В ходе встречи лидеры обсудят взаимовыгодное партнерство и ряд других вопросов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и Кубы обсудят на переговорах 2 ноября сотрудничество в военно-технической сфере.
В преддверии встречи в Кремле заявили, что взаимодействия РФ и Кубы не имеют отношения к обострениям с Западом.