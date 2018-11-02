Путин поздравит разведчиков с юбилеем ГРУ

2 Нояб. 15:00 2018-11-02T15:01:11+03:00

Юбилейный вечер с участием президента пройдет в московском Театре Российской армии

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Владимир Путин выступит на торжественном мероприятии по случаю столетия Главного управления Генштаба РФ (ранее ГРУ). Президент прибудет в Театр Российской армии, чтобы поздравить разведчиков.

Информацию о поездке главы государства на торжественное событие журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий песков.

«Президент заедет в Театр Российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю 100-летия образования ГРУ - российской военной разведки, сейчас это называется Главным управлением”, - цитирует Пескова ТАСС.

Известно, что перед выступлением президент проведет переговоры с представителем Государственного совета и Совета министров Республики Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Также он успеет посетить форум активных граждан «Сообщество».

День военного разведчика в России ежегодно отмечают 5 ноября. Праздник был официально установлен указом Президента в 2006 году.