2018-11-02T15:01:11+03:00
Политика

Путин поздравит разведчиков с юбилеем ГРУ

Юбилейный вечер с участием президента пройдет в московском Театре Российской армии
Алена Басавина
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Владимир Путин поздравит разведчиков с 100-летнием ГРУ Фото: REUTERSВладимир Путин поздравит разведчиков с 100-летнием ГРУ Фото: REUTERS
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Владимир Путин выступит на торжественном мероприятии по случаю столетия Главного управления Генштаба РФ (ранее ГРУ). Президент прибудет в Театр Российской армии, чтобы поздравить разведчиков.

Информацию о поездке главы государства на торжественное событие журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий песков.

«Президент заедет в Театр Российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю 100-летия образования ГРУ - российской военной разведки, сейчас это называется Главным управлением”, - цитирует Пескова ТАСС.

Известно, что перед выступлением президент проведет переговоры с представителем Государственного совета и Совета министров Республики Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Также он успеет посетить форум активных граждан «Сообщество».

День военного разведчика в России ежегодно отмечают 5 ноября. Праздник был официально установлен указом Президента в 2006 году.

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